Написать программу для Паскаля :найдите наименьший элемент квадратной таблицы и замените его нулем
Экономика
Написать программу для Паскаля :найдите наименьший элемент квадратной таблицы и замените его нулем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var i, j, min, min_i, min_j: integer; a: array[1..5, 1..5] of integer; begin for i := 1 to 5 do begin for j := 1 to 5 do begin a[i, j] := random(100) + 1; write(a[i, j]:4); end; writeln; end; min := 999; for i := 1 to 5 do for j := 1 to 5 do if min > a[i, j] then begin min := a[i, j]; min_i := i; min_j := j; end; a[min_i, min_j] := 0; writeln('Массив с замененным минимальным элементом'); for i := 1 to 5 do begin for j := 1 to 5 do write(a[i, j]:4); writeln; end; end.
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