Из точки к плоскости проведены две наклонные, равные 17 и 10 м. Разность проекций этих наклонных равна 9 м.Найдите расстояние от точки до плоскости.

Геометрия
Из точки к плоскости проведены две наклонные, равные 17 и 10 м. Разность проекций этих наклонных равна 9 м.Найдите расстояние от точки до плоскости.
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