Из точки к плоскости проведены две наклонные, равные 17 и 10 м. Разность проекций этих наклонных равна 9 м.Найдите расстояние от точки до плоскости.

Геометрия

Из точки к плоскости проведены две наклонные, равные 17 и 10 м. Разность проекций этих наклонных равна 9 м.Найдите расстояние от точки до плоскости.

Автор: Гость