разобрать предложение по составу :"Папа у Васи силён в математике.
Русский язык
разобрать предложение по составу :"Папа у Васи силён в математике.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение разбирают по членам, а не по составу Папа - подлежащее, выраженное существительным у Васи - дополнение, выраженное существительным с предлогом силён - сказуемое, выраженное кратким прилагательным в математике - дополнение, выраженное существительным с предлогом Подчеркиваем: подлежащее - одной чертой, сказуемое - двумя, дополнение - пунктирной линией.
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