план до "Мандри Лемюеля Гуллівера"
Литература
план до "Мандри Лемюеля Гуллівера"
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1. Гуллівер - лікар і мандрівник 2. Ліліпутія - фантастична країна 3. Опис держави Ліліпутії - сатира на Англію 4. Імператор Ліліпутії як вища посадова особа 5. Політичні партії Ліліпутії 6 Війна Ліліпутії з Блефуску 7 Як Гулівер потрапив додому, в Англію
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