Составьте уравнение химической реакции гидроксид меди(2) и сульфат натрия
Химия
Составьте уравнение химической реакции гидроксид меди(2) и сульфат натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(OH)2+Na2SO4-->CuSO4+2NaOH
Гость:
Cu(OH)2+Na2SO4=2NaOH+CuSO4
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