Выразите: а).в километрах:8 км907м,35м,250м,1м. б).в центнерах и в килограммах:4,2ц,7,33ц,0,24ц,005ц.
Математика
Выразите: а).в километрах:8 км907м,35м,250м,1м. б).в центнерах и в килограммах:4,2ц,7,33ц,0,24ц,005ц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 км907м=8.907 км 35 м=0.035 км 250 м=0.25 км 1м=0.001 км 4.2 ц=4 ц 20кг 7.33 ц=7ц 33 кг 0.24 ц=24 кг 0.05 ц=5 кг
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