решите уравнение 1-cos 2x sin x = 0

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перепишем уравнение в виде cos 2x sin x=1 так как для любого х, область значений синуса и косинуса не превышает 1, и не меньше -1, то данное уравнение равносильно двум системам уравнений первая: cos 2x=1 sin x=1 2x=2*pi*k, где k - целое x=pi/2+2*pi*l, где l - целое x=pi*k, где k - целое x=pi/2+2*pi*l, где l - целое первая система решений не имеет вторая: cos 2x=-1 sin x=-1 2x=pi+2*pi*k, где k - целое x=-pi/2+2*pi*l, где l - целое x=pi/2+pi*k, где k - целое x=-pi/2+2*pi*l, где l - целое решение второй системы множество корней -pi/2+2*pi*l, где l - целое обьединяя ответ: -pi/2+2*pi*l, где l - целое