Определите полный набор данных для решения следующих задач обработки информации: а) вычисление стоимости покупок в магазине     б) вычисление суммы сдачи от данных Вами продавцу денег     в) определение времени показа по телеви...

Гость: Гость:

а) наименование товаров, цена за единицу товара, количество каждого товара б) общая сумма покупки, сумма денег переданная продавцу в) программа телепередач, название фильма г) набор значений углов и сторон треугольника, должна быть известна хотя бы одна сторона треугольника и еще две величины(углы или стороны)