Определите полный набор данных для решения следующих задач обработки информации: а) вычисление стоимости покупок в магазине б) вычисление суммы сдачи от данных Вами продавцу денег в) определение времени показа по телеви...
Экономика
Определите полный набор данных для решения следующих задач обработки информации: а) вычисление стоимости покупок в магазине б) вычисление суммы сдачи от данных Вами продавцу денег в) определение времени показа по телевизору интересующего Вас фильма г) вычисление площади треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) наименование товаров, цена за единицу товара, количество каждого товара б) общая сумма покупки, сумма денег переданная продавцу в) программа телепередач, название фильма г) набор значений углов и сторон треугольника, должна быть известна хотя бы одна сторона треугольника и еще две величины(углы или стороны)
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