Нельзя гнать человека только (по) тому,что вы подозреваете его в чем-то
Русский язык
Нельзя гнать человека только (по) тому,что вы подозреваете его в чем-то
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя гнать человека только потому,что вы подозреваете его в чем-то
Гость:
В этом предложении запятых нет, а слово потому - вместе.
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