До какой температуры надо нагреть газ при постоянном объеме, чтобы его давление увеличилось на 30%? Начальная температура газа 40° С.

Физика
До какой температуры надо нагреть газ при постоянном объеме, чтобы его давление увеличилось на 30%? Начальная температура газа 40° С.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P2   T2 __= __ =1.3  P1  T1 T2=1.3*T1 T2=1.3*40=52  
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