До какой температуры надо нагреть газ при постоянном объеме, чтобы его давление увеличилось на 30%? Начальная температура газа 40° С.

Физика

До какой температуры надо нагреть газ при постоянном объеме, чтобы его давление увеличилось на 30%? Начальная температура газа 40° С.

Автор: Гость