Докажите,что треугольник подобный равнобедренному треугольнику также является равнобедренным.

Геометрия
Докажите,что треугольник подобный равнобедренному треугольнику также является равнобедренным.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть треугольник АВС - равнобедреный (АВ=ВС) и подобен треугольнику KLM. Тогда из подобия треугольников AB/KL=BC/LM или  AB/BC=KL/LM учитывая что АВ=ВС KL/LM=1, т.е. KL=LM, по определению треугольник KLM равнобедренный, что и требовалось доказать. Доказано
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