Ване подарили бочонок с вареньем массой 9 кг Когда Ваня съел половину варенья то масса бочонка с оставшимся вареньем составила 5 кг Сколько килограммов варенья было в бочонке сначала

Математика
Ване подарили бочонок с вареньем массой 9 кг Когда Ваня съел половину варенья то масса бочонка с оставшимся вареньем составила 5 кг Сколько килограммов варенья было в бочонке сначала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-5=4 кг съел Ваня     5-4=1 кг масса бочонка   4+4=8 кг варенья было сначала
Гость:
1) 9-5=4 кг съел варенья Ваня и это половина всего, что было в бочонке 2) 4*2=8 кг варенья было в бочонке сначала Ответ: 8 кг варенья 
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