Закончи равенство (3+4)*5=3*?+4*?=
Математика
Закончи равенство (3+4)*5=3*?+4*?=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3+4)*5=3*5+4*5=15+20=35
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