Напишите сочинение-миниатюру на тему «В городском скве-ре». Используйте для сочинения такие словосочетания:Бьющие фонтаны; доносящийся ш ум; предлагающий услуги фо-тограф; искрящиеся капельки; выкрашенная скамья; негодующие,взъ...
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Напишите сочинение-миниатюру на тему «В городском скве-ре». Используйте для сочинения такие словосочетания:Бьющие фонтаны; доносящийся ш ум; предлагающий услуги фо-тограф; искрящиеся капельки; выкрашенная скамья; негодующие,взъерошенные воробьи; опускающийся на город вечер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот мы с мамой приехали в старый городской сквер.Там был бьюший фонтан,доносящийся шум .Очень красиво искрились капельки росы.Мы были рады видеть фотографа который посоветовал нам лучше не садиться на выкрашеную скамью.Негодующие взъерошенные воробьи ходили за нами прося еды но к сожеленью у нас ничего не было.Но пришло время уходить из сквера .Я уже приехала из сквера но подойдя к окну увидел опускающийся на город вечер .Я никогда не забуду старый городской сквер.
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