Длина прямоугольника на 5 см больше ширины, а его площадь равна 36 см^2. Найдите стороны прямоугольника.

Алгебра
Длина прямоугольника на 5 см больше ширины, а его площадь равна 36 см^2. Найдите стороны прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х см -ширина прям-ника,тогда (х + 5)см - длина прям-ника.Зная.что его площадь равна 36 см2,составим уравнение: х(х + 5)=36 х2 + 5х - 36 = 0 Д= 25 + 144 = 169(2 корня,тк 169>0) х(первое) = (-5 + 13):2 = 4 х 2ое = (-5 - 13):2 = -9(не подходит по смыслу задачи) х=4(см) - ширина 4+5=9(см) - длина
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