Длина прямоугольника на 5 см больше ширины, а его площадь равна 36 см^2. Найдите стороны прямоугольника.

Алгебра

Длина прямоугольника на 5 см больше ширины, а его площадь равна 36 см^2. Найдите стороны прямоугольника.

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