"Задумали двухзначное число. Оказалось, что если к квадрату этого числа прибавить 36, то получится число, большее задуманного в 20 раз. Какое число задумали?" Пусть x-двухзначное число,которое задумали. Составьте математическую...
Алгебра
"Задумали двухзначное число. Оказалось, что если к квадрату этого числа прибавить 36, то получится число, большее задуманного в 20 раз. Какое число задумали?" Пусть x-двухзначное число,которое задумали. Составьте математическую модель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х^2 +36 = 20x; і розв'язуєм: x^2 - 20x +36 =0 x1= 18, x2 = 2 за теоремою вієта; оскільки хдвознане число, то х=18
Гость:
Пусть x-двухзначное число,которое задумали.Тогда х^2+36=20x x^2 - 20x +36 =0 По теореме Виета х1=18, х2=2 Поскольку задумали двухзначное число, то искомое число 18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Коли ви струшуєте медичний термометр , стовпчик ртуті опускається . В основі цього явища є ... а) дифузія б)інерція в) тертя г) тяжіння
Русский язык
Напишите сочинение-миниатюру на тему «В городском скве- ре». Используйте для сочинения такие словосочетания: Бьющие фонтаны; доносящийся ш ум; пред...
Физика
Яке явище пояснюється дією сили пружності ? а) приплив та відплив на Землі б) вода падає на водоспаду в) гумовий м'ячвідскакує від підлоги г) місяц...
Алгебра
ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬ СДАЛ ТОВАР НА РЕАЛИЗАЦИЮ НА СУММУ15000РУБ ПРОДАВ ТОВАР МАГАЗИН УДЕРЖАЛ 20%КОМИСЕОНЫХ.КАКУЮ СУММУ ПОЛУЧИЛ МАГАЗИН