"Задумали двухзначное число. Оказалось, что если к квадрату этого числа прибавить 36, то получится число, большее задуманного в 20 раз. Какое число задумали?" Пусть x-двухзначное число,которое задумали. Составьте математическую...

Алгебра

"Задумали двухзначное число. Оказалось, что если к квадрату этого числа прибавить 36, то получится число, большее задуманного в 20 раз. Какое число задумали?" Пусть x-двухзначное число,которое задумали. Составьте математическую модель.

Автор: Гость