Что означал, на ваш взгляд, обретенный Россией пос­ле победы над Наполеоном статус великой мировой дер­жавы? Как вы это понимаете?

Обществознание
Что означал, на ваш взгляд, обретенный Россией пос­ле победы над Наполеоном статус великой мировой дер­жавы? Как вы это понимаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
статус великой державы открывал для россии все двери. благодаря этому статусу все страны признали россию как сильнейшую
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