Что означал, на ваш взгляд, обретенный Россией пос­ле победы над Наполеоном статус великой мировой дер­жавы? Как вы это понимаете?

Обществознание

Что означал, на ваш взгляд, обретенный Россией пос­ле победы над Наполеоном статус великой мировой дер­жавы? Как вы это понимаете?

Автор: Гость