Что означал, на ваш взгляд, обретенный Россией после победы над Наполеоном статус великой мировой державы? Как вы это понимаете?
Обществознание
Что означал, на ваш взгляд, обретенный Россией после победы над Наполеоном статус великой мировой державы? Как вы это понимаете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
статус великой державы открывал для россии все двери. благодаря этому статусу все страны признали россию как сильнейшую
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