ФОРМУЛА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ УГЛОВОГО УСКОРЕНИЯ

Физика
ФОРМУЛА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ УГЛОВОГО УСКОРЕНИЯ
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Гость:
   w(еипо значка массовой доли вещества)=(d*(фи))/dt
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