Ваня и Коля пошли в школу в 8ч30мин.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с колей 12мин.Сколько минут был в пути Коля?
Математика
Ваня и Коля пошли в школу в 8ч30мин.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с колей 12мин.Сколько минут был в пути Коля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как они пришли в школу одновременно, а скорость мальчиков надо полагать одинакова, то они затратили на дорогу до школы одинаковое время, т.е.Коля (как и Вася) был в пути 12 мин Ответ: 12 мин
Гость:
Они вышли в школу оба ровно в 8.30 Ваня шёл до Коли ровно 12 минут. Логично будет что и Коля шёл с этой же скоростью т.к. через 12 минут они встретились. Ответ : Коля был в пути тоже 12 минут. Задача на логику.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уравнение химической реакции сульфата меди(2) и гидроксида натрия. Составьте химическое уравнение реакции оксида кальция и воды.
Физика
человек может опуститься на глубину до 9 м.Вычислите давление воды на человека на этой глубине (плотность морской воды 1,030 кг/м в третей степени)