Ваня и Коля пошли в школу в 8ч30мин.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с колей 12мин.Сколько минут был в пути Коля?

так как они пришли в школу одновременно, а скорость мальчиков надо полагать одинакова, то они затратили на дорогу до школы одинаковое время, т.е.Коля (как и Вася) был в пути 12 мин Ответ: 12 мин

Гость: Гость:

Они вышли в школу оба ровно в 8.30 Ваня шёл до Коли ровно 12 минут. Логично будет что и Коля шёл с этой же скоростью т.к. через 12 минут они встретились. Ответ : Коля был в пути тоже 12 минут. Задача на логику.