помогите разобрать слово Друзья в транскрипции,например (д)-согл,пар,зв,тв. и так каждую букву

Гость: Гость:

друзья - 2 слога д [д] - согл., тв., звон. р [р] - согл., тв., сонорн. у [у] - глас., безуд. з [з`] - согл., мягк., звон. ь [-] звука не обозначает я [й`] - согл., мягк., сонорн. [а] - глас., ударн. 6 букв., 6 звуков.