помогите разобрать слово Друзья в транскрипции,например (д)-согл,пар,зв,тв. и так каждую букву
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помогите разобрать слово Друзья в транскрипции,например (д)-согл,пар,зв,тв. и так каждую букву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
друзья - 2 слога д [д] - согл., тв., звон. р [р] - согл., тв., сонорн. у [у] - глас., безуд. з [з`] - согл., мягк., звон. ь [-] звука не обозначает я [й`] - согл., мягк., сонорн. [а] - глас., ударн. 6 букв., 6 звуков.
Гость:
д- (д)-согл.,зв.парн.,тв.парн. р- (р)-согл.,зв.непарн.,тв.парн. у- (у)-гл.,безударн. з- (з*)-согл.,зв.парн.,мягк.парн. я- (й*)-согл.,мягк.непарн.,зв.непарн. (а)-гл.,удрн. ------------------------------------------------- 6б.,6зв.
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