Допоможіть ) Хлопчик рухається на велосипеді. За швидкості руху 5 м/с хлопчик, переставши крутити педалі, нахилився та підхопив рюкзак, що лежав на землі.Якою буде швидкість руху хлопчика в наступний момент часу? Маса хлопчика ...
Физика
Допоможіть ) Хлопчик рухається на велосипеді. За швидкості руху 5 м/с хлопчик, переставши крутити педалі, нахилився та підхопив рюкзак, що лежав на землі.Якою буде швидкість руху хлопчика в наступний момент часу? Маса хлопчика разом із велосипедом дорівнюватиме 70 кг, маса рюкзака 10 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m1*v1=(m1+m2)*v v1=5м/с m1=70 kg m1+m2=80 kg v=(70*50)/80=4.375
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