Допоможіть ) Хлопчик рухається на велосипеді. За швидкості руху 5 м/с хлопчик, переставши крутити педалі, нахилився та підхопив рюкзак, що лежав на землі.Якою буде швидкість руху хлопчика в наступний момент часу? Маса хлопчика ...

Физика

Допоможіть ) Хлопчик рухається на велосипеді. За швидкості руху 5 м/с хлопчик, переставши крутити педалі, нахилився та підхопив рюкзак, що лежав на землі.Якою буде швидкість руху хлопчика в наступний момент часу? Маса хлопчика разом із велосипедом дорівнюватиме 70 кг, маса рюкзака 10 кг.

Автор: Гость