составить 5 вопросов о Лондоне на английском языке
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составить 5 вопросов о Лондоне на английском языке
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1.What is the capital of Great Britain? 2.Is London situated on the river Thames? 3.What is the population of London at the moment? 4.What are the most important parts of London? 5.What places of interest are there in London?
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