Дана схема превращений: CO2→X→Ca(HCO3)2. Определите неизвестное промежуточное вещество X.
Химия
Дана схема превращений: CO2→X→Ca(HCO3)2. Определите неизвестное промежуточное вещество X.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3, так как СO2+Ca(OH)2=CaCO3
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