Могут ли стороны четырехугольника быть равными 4,8 м, 2,6 м, 9 м и 1,5 м? Ответ обоснуйте.
Геометрия
Могут ли стороны четырехугольника быть равными 4,8 м, 2,6 м, 9 м и 1,5 м? Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.8+2.6+1.5=8.9 меньше за 9 (наибольшей стороны четырехугольника), по свойству замкнутой ломаной(аналог неравенства треугольника, что сумма всех частей без одной больше длины этой недостающей части) такого четырехугольника существовать не может ответ: нет, не могут
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