Швыдкисть вэлосыпэдыста 12км\год.Цэ в 3разы бильшэ вид швыдкости пишыхода,алэ в 6раз мэншэ вид швыдкости автобуса.Знайды швыдкисть пишыхода й автобуса.

Математика
Швыдкисть вэлосыпэдыста 12км\год.Цэ в 3разы бильшэ вид швыдкости пишыхода,алэ в 6раз мэншэ вид швыдкости автобуса.Знайды швыдкисть пишыхода й автобуса.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/3=4 12*6=72 ответ пешеход 4 км/ч.автобус 72 км/ч. 
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