Диагонали параллелограмма равны m и n, угол между ними равен 60градусов.Найдите площадь параллелограмма.

Математика

Диагонали параллелограмма равны m и n, угол между ними равен 60градусов.Найдите площадь параллелограмма.

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