Диагонали параллелограмма равны m и n, угол между ними равен 60градусов.Найдите площадь параллелограмма.
Математика
Диагонали параллелограмма равны m и n, угол между ними равен 60градусов.Найдите площадь параллелограмма.
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Гость:
s=1/2*m*n*sin60 это все
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