сочинение на тему " человек сам себя воспитать должен" и на тему " природа не храм, а мастерская и человек в ней работник" очень надо

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сочинение на тему " человек сам себя воспитать должен" и на тему " природа не храм, а мастерская и человек в ней работник" очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сочинение "природа не храм,а мастерская и человек в ней работник" почему природа не храм а мастерская скажите вдруг вы??? я вам отвечу: мы пытаемся обуздать природу ,но природа никогда неподчиниться нам .У нас на Земле скоро не останется никакого экологически чистого места потому что работник(человек) даже не задумывается об этом...Мы губим леса,убиваем животных .А это нити природы ,если мы разорвем хоть одну из них,всё распустится как свитер.Мы выкидываем мусор и на землю ну и вмусорное ведро,а никто не думает что с этим мусором происходит дальше...а происходит вот что:этот мусор увозят за город перегнивать.А что слуйчаеся с бутылками пласмассой?плассмаса гниёт только через миллион лет минимум!!!мусор складывается горами.Ну переробатывают мусор в некоторых странах,но невезде ...Нам надо задуматся потому что мы сильно запустили эту "мастерскую".......
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