Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К соответственно так, что МК параллельно АС, ВМ : АМ=1 : 4. Найдите периметр треугольникаВМК, если периметр треугольника АВС равен 25 см.
Геометрия
Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К соответственно так, что МК параллельно АС, ВМ : АМ=1 : 4. Найдите периметр треугольникаВМК, если периметр треугольника АВС равен 25 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pabc/Pbmk= 5/1=25/x значит периметр х=5
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