Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К соответственно так, что МК параллельно АС, ВМ : АМ=1 : 4. Найдите периметр треугольникаВМК, если периметр треугольника АВС равен 25 см.

Геометрия

Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К соответственно так, что МК параллельно АС, ВМ : АМ=1 : 4. Найдите периметр треугольникаВМК, если периметр треугольника АВС равен 25 см.

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