В параллелограмме, площадь которого равна 72 дм2, стороны равны 6 дм и 10 дм. Найдите его высоты.
Математика
В параллелограмме, площадь которого равна 72 дм2, стороны равны 6 дм и 10 дм. Найдите его высоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне S = a • h. Если сторона равна 6 дм, а площадь=72дм2, то h=S:а=72:6=12 дм Если сторона равна 10 дм, а площадь=72дм2, то h=S:а=72:10=7,2 дм
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