мне надо написать 8 деепричастных предложений из разных книг
Русский язык
мне надо написать 8 деепричастных предложений из разных книг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить (А. Пушкин). 2) Зина, появившись в дверях, громко закричала (М. Булгаков). 3) Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк (А. Чехов). 4) Благоухая, сохли травы, дымясь,курились облака (И. Бунин). 5) Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь (К. Паустовский). 6)Кучер слез молча и не торопясь (И. Тургенев) 7)К дверям кабинета все подходил обыкновенно перешёптываясь и на цыпочках (Л. Толстой). 8)Мы не просто читали стихи, а, желая их запомнить, выучивали наизусть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К соответственно так, что МК параллельно АС, ВМ : АМ=1 : 4. Найдите периметр треугольникаВМ...
Русский язык