мне надо написать 8 деепричастных предложений из разных книг

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мне надо написать 8 деепричастных предложений из разных книг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Высокой  страсти  не имея для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить (А. Пушкин). 2) Зина, появившись в дверях, громко закричала (М. Булгаков). 3)  Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк (А. Чехов). 4) Благоухая, сохли травы, дымясь,курились облака (И. Бунин). 5) Несколько дней лил, не переста­вая, холодный дождь (К. Паустовский). 6)Кучер слез молча и не торопясь (И. Тургенев) 7)К дверям кабинета все подходил обыкновенно перешёптываясь и на цыпочках (Л. Толстой). 8)Мы не просто читали стихи, а, желая их запомнить, выучивали наизусть
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