составить сочинение на тему зимние забавы 2 класс

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составить сочинение на тему зимние забавы 2 класс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
          Сочинение на тему " Зимние забавы."    Зима красавица!Снег лежит белым покрывалом,деревья укутаны в белые шубы,солнышко слепит глаза,но всё равно эту красоту не возможно не увидеть.Во дворе дети дружно катаются на санках,кидают снежки,лепят снежные бабы.Мальчишки постарше катаются на накатанной ими дорожке.Малыши так же ,как и летом вышли с ведёрками и лопатками,собирают снег и лепят пироги из снега.Птички сидят на проводах и ждут,когда их чем-то покормят.Заигравшись никто не хочет уходить домой.Оставляя свои художества,каждый прощается до завтра,и с улыбкой убегают домой. 
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