какое минимальное значение валентности может быть 1:у фтора и хлора 2:у кислорода и серы 3:азота и фосфора 4:у углерода и кремния

Химия
какое минимальное значение валентности может быть 1:у фтора и хлора 2:у кислорода и серы 3:азота и фосфора 4:у углерода и кремния
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у фтора 1, у хлора 1 у кислорода 2, у серы 2 у азота 3, у фосфора 3 у углерода 2, у кремния 2
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