вычислите давление воды на дно одно из глубочайших морских впадин ,которое находится на глубине 10 900 м.Плотность морской воды 1 030 кг/м в кубе.

Физика

вычислите давление воды на дно одно из глубочайших морских впадин ,которое находится на глубине 10 900 м.Плотность морской воды 1 030 кг/м в кубе.

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