вычислите давление воды на дно одно из глубочайших морских впадин ,которое находится на глубине 10 900 м.Плотность морской воды 1 030 кг/м в кубе.
Физика
вычислите давление воды на дно одно из глубочайших морских впадин ,которое находится на глубине 10 900 м.Плотность морской воды 1 030 кг/м в кубе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р=Рgh р=10900м*10Н/кг*1030кг/м3=112270000Па=11227мПа
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