Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины.Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. если известно .что его ширина 5см

Математика

Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины.Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. если известно .что его ширина 5см

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