Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины.Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. если известно .что его ширина 5см
Математика
Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины.Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. если известно .что его ширина 5см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*2=10-длина,2(5+10)=30_периметр,5*10=50-площадь
Гость:
т.к. ширина в 2 раза меньше длины, то 5*2=10 см - длина P=(5+10)*2=30см S=5*10=50 cм кв.
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