Разберите пожалуйста слово Заехал, как часть речи)

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Разберите пожалуйста слово Заехал, как часть речи)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.заехал-(что сделал?) глагол. 2.н.ф.-заехать.    п.пр.-невозврат.,соверш.вид,2спр, непост.пр.-изъяв.накл.,пр.вр.,2лицо,ед.ч. 3.в предложении является сказуемым 
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