сколько мм в сантиметре?  какую часть см составляет 1мм, 4мм 7мм?

в 1 см 10 мм 1/10 часть составляет 1 мм, 4/10 или 2/5 составляет 4 мм, 7/10 составляет 7мм

Гость: Гость:

1мм=10см 1/10см от 1мм 4/10см если сократить 2/5см от 4мм 7/10см от 7мм