сколько мм в сантиметре? какую часть см составляет 1мм, 4мм 7мм?
Математика
сколько мм в сантиметре? какую часть см составляет 1мм, 4мм 7мм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 см 10 мм 1/10 часть составляет 1 мм, 4/10 или 2/5 составляет 4 мм, 7/10 составляет 7мм
Гость:
1мм=10см 1/10см от 1мм 4/10см если сократить 2/5см от 4мм 7/10см от 7мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вставьте вместо пропуска мягкий знак там, где это необходимо: Мал…чик, ноч…ка, пал…чик, спор…щик, плат…е, птен…чик, руч…и, убор…щица.
Химия
какое минимальное значение валентности может быть 1:у фтора и хлора 2:у кислорода и серы 3:азота и фосфора 4:у углерода и кремния
Физика
вычислите давление воды на дно одно из глубочайших морских впадин ,которое находится на глубине 10 900 м.Плотность морской воды 1 030 кг/м в кубе.