Расположи значения величин в порядке уменьшения 1дм5мм,104см,3дм 8см,19см.
Математика
Расположи значения величин в порядке уменьшения 1дм5мм,104см,3дм 8см,19см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
104см , 3дм 8см , 19см. , 1дм5мм 1 дм=10 см.
Гость:
104cм, 3дм 8см,19см,1дм5мм
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