Можно ли включить в сеть с напряжением 220 В последовательно две лампы одинаковой мощности, рассчитанные на 110 В каждая?

Физика
Можно ли включить в сеть с напряжением 220 В последовательно две лампы одинаковой мощности, рассчитанные на 110 В каждая?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при последовательном соединении общее напряжение равно сумме напряжений потребителей. Так как имеются два потребителя по 110В и в сумме получаем 220В, то однозначно можно.
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