Можно ли включить в сеть с напряжением 220 В последовательно две лампы одинаковой мощности, рассчитанные на 110 В каждая?
Физика
Можно ли включить в сеть с напряжением 220 В последовательно две лампы одинаковой мощности, рассчитанные на 110 В каждая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при последовательном соединении общее напряжение равно сумме напряжений потребителей. Так как имеются два потребителя по 110В и в сумме получаем 220В, то однозначно можно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
петя и коля играют в следующую игру петя задумывает правило преобразования текстовой информации.коля может предлагать любые тексты и узнавать резул...
Химия
дать характеристику физического тела сера по плану 1 агрегатное состояние 2 какого цвета вещество 3 имеет ли вещество запах 4 проявляет ли вещест...
Қазақ тiлi