144-4 умножить 3 умножить 8
Алгебра
144-4 умножить 3 умножить 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144-4x3x8=144-96= 48 сначало выполнили умножение
Гость:
144-4*3*8=144-12*8=144-96=48 Ответ 48
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