Сколькими способами можно выбрать 6 маркеров из 8 различных? 1)56  2)6   3)28   4)48   надо показать решение

Алгебра
Сколькими способами можно выбрать 6 маркеров из 8 различных? 1)56  2)6   3)28   4)48   надо показать решение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)Первый маркер выбираем из 8 различных восемью способами. Остаётся 7 маркеров. 2)Второй выбираем 7 способами. 3)Осталось 6 маркеров. Третий выбираем 6 способами. 4)Всего 8*7*6*5*4*3=5040
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напиши выражение в котором делитель был бы меньше делимого в 5 раз
Ответить
Алгебра
144-4 умножить 3 умножить 8
Ответить
Физика
Можно ли включить в сеть с напряжением 220 В последовательно две лампы одинаковой мощности, рассчитанные на 110 В каждая?
Ответить
Экономика
петя и коля играют в следующую игру петя задумывает правило преобразования текстовой информации.коля может предлагать любые тексты и узнавать резул...
Ответить
Химия
дать характеристику физического тела сера по плану   1 агрегатное состояние 2 какого цвета вещество 3 имеет ли вещество запах 4 проявляет ли вещест...
Ответить