Сколькими способами можно выбрать 6 маркеров из 8 различных? 1)56 2)6 3)28 4)48 надо показать решение

Алгебра

Сколькими способами можно выбрать 6 маркеров из 8 различных? 1)56 2)6 3)28 4)48 надо показать решение

Автор: Гость