Сколькими способами можно выбрать 6 маркеров из 8 различных? 1)56 2)6 3)28 4)48 надо показать решение
Алгебра
Сколькими способами можно выбрать 6 маркеров из 8 различных? 1)56 2)6 3)28 4)48 надо показать решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)Первый маркер выбираем из 8 различных восемью способами. Остаётся 7 маркеров. 2)Второй выбираем 7 способами. 3)Осталось 6 маркеров. Третий выбираем 6 способами. 4)Всего 8*7*6*5*4*3=5040
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