На пруду плавали серые и белые утки. Белые утки составляют 4/5 всех уток. Сколько всего уток плавало на пруду,если белых уток было 40?
Математика
На пруду плавали серые и белые утки. Белые утки составляют 4/5 всех уток. Сколько всего уток плавало на пруду,если белых уток было 40?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:4*5=10*5=50 (уток)-всего Ответ: 50 уток
Гость:
40:4=10 - 1/5 всех уток, или серых уток 40+10=50 уток плавало на пруду
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