На пруду плавали серые и белые утки. Белые утки составляют 4/5 всех уток. Сколько всего уток плавало на пруду,если белых уток было 40?

Математика

На пруду плавали серые и белые утки. Белые утки составляют 4/5 всех уток. Сколько всего уток плавало на пруду,если белых уток было 40?

Автор: Гость