В ячейке Е8 записана формула: =А12*5. Её скопировали в ячейку F8. Какой вид будет иметь формула в ячейке F8?В ячейке B4 записана формула: =А3+D5. Её скопировали в ячейку B5. Какой вид будет иметь формула в ячейке B5?В ячейке A7...

Экономика

В ячейке Е8 записана формула: =А12*5. Её скопировали в ячейку F8. Какой вид будет иметь формула в ячейке F8?В ячейке B4 записана формула: =А3+D5. Её скопировали в ячейку B5. Какой вид будет иметь формула в ячейке B5?В ячейке A7 записана формула: =B6/$A$2. Её скопировали в ячейку C7. Какой вид будет иметь формула в ячейке C7?В ячейке Е10 записана формула: =$C$5-F2. Её скопировали в ячейку F9. Какой вид будет иметь формула в ячейке F9?В ячейке H5 записана формула: =F$5-$E9. Её скопировали в ячейку E5. Какой вид будет иметь формула в ячейке E5?

Автор: Гость