В ячейке Е8 записана формула: =А12*5. Её скопировали в ячейку F8. Какой вид будет иметь формула в ячейке F8?В ячейке B4 записана формула: =А3+D5. Её скопировали в ячейку B5. Какой вид будет иметь формула в ячейке B5?В ячейке A7...
Экономика
В ячейке Е8 записана формула: =А12*5. Её скопировали в ячейку F8. Какой вид будет иметь формула в ячейке F8?В ячейке B4 записана формула: =А3+D5. Её скопировали в ячейку B5. Какой вид будет иметь формула в ячейке B5?В ячейке A7 записана формула: =B6/$A$2. Её скопировали в ячейку C7. Какой вид будет иметь формула в ячейке C7?В ячейке Е10 записана формула: =$C$5-F2. Её скопировали в ячейку F9. Какой вид будет иметь формула в ячейке F9?В ячейке H5 записана формула: =F$5-$E9. Её скопировали в ячейку E5. Какой вид будет иметь формула в ячейке E5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F8 формула: =B12*5. B5 формула: =А4+D6. C7 формула: =D6/$A$2. F9 формула: =$C$5-G1. E5 формула: =C$5-$E9.
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