Какую часть килограмма составляют: 1 г 10 г 100 г 300 г РЕШИТЕЕЕ ПЛИЗ!!!
Математика
Какую часть килограмма составляют: 1 г 10 г 100 г 300 г РЕШИТЕЕЕ ПЛИЗ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- 1/1000=0,001 10- 10/1000=0,01 100- 100/1000=0,1 300- 300/1000=0,3
Гость:
1 г.-0,001;10 г.-0,01:100 г.-0,1;300 г.-0,3
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