В классе 42 ученика. В математическом кружке занимаются 3/7 учащихся класса. Сколько учеников этого класса занимаются в математическом кружке?

Математика
В классе 42 ученика. В математическом кружке занимаются 3/7 учащихся класса. Сколько учеников этого класса занимаются в математическом кружке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)42:7*3=18 учеников- занимаются в математическом кружке.
Гость:
42/на7=6 6*3=18                                                                
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