В классе 42 ученика. В математическом кружке занимаются 3/7 учащихся класса. Сколько учеников этого класса занимаются в математическом кружке?

Математика

В классе 42 ученика. В математическом кружке занимаются 3/7 учащихся класса. Сколько учеников этого класса занимаются в математическом кружке?

Автор: Гость