1.какая мышца носит профессиональное название.......2.может ли детская шалость и опасное заболевание носить одинаковые названия  

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1Портняжная мышца имеет вид узкой ленты и является наиболее длинной мышцей человеческого тела. Располагаясь на передней поверхности бедра- портной профессия 2 Да,проказа . -ПРОКАЗА (лепра), хроническое инфекционное заболевание, обычно поражающее кожу и периферические нервы. шалость озорство- детская проказа