на какое расстояние следует отодвинуть от стены нижний конец лестницы, длина которой 13 м, чтобы верхний конец оказался на высоте 12 метров?
Математика
на какое расстояние следует отодвинуть от стены нижний конец лестницы, длина которой 13 м, чтобы верхний конец оказался на высоте 12 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если стена перпендикулярна земле, то лестница,стена и площадка земли,на которой стоит лестница, образуют прямоугольный треугольник, в котором лестница является гипотеннузой (13м).Две другие стороны - катеты-длина певого ( стены) -12м, х - второй катет (земля). х2 = 13^2 - 12^2 х2 = 169 - 144 х2 = 25 х = 5 Ответ: нижний конец лестницы надо отодвинуть на 5м.
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