на какое расстояние следует отодвинуть от стены нижний конец лестницы, длина которой 13 м, чтобы верхний конец оказался на высоте 12 метров?

Гость: Гость:

Если стена перпендикулярна земле, то лестница,стена и площадка земли,на которой стоит лестница, образуют прямоугольный треугольник, в котором лестница является гипотеннузой (13м).Две другие стороны - катеты-длина певого ( стены) -12м, х - второй катет (земля). х2 = 13^2 - 12^2 х2 = 169 - 144 х2 = 25 х = 5 Ответ: нижний конец лестницы надо отодвинуть на 5м.