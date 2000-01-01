длина экватора луны приближенно равна 10.9 тыс. км. Чему равен диаметр Луны? (результат округлите до сотен километров
Математика
длина экватора луны приближенно равна 10.9 тыс. км. Чему равен диаметр Луны? (результат округлите до сотен километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина экватора луны 10,9тыс км,т. е представим, что это длина окружности по формуле Длина окружности C = 2∙π∙R = π∙D, где D-диаметр D = C/π = 10,9:3,14=3.47 тыс.км
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