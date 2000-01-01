NO2+O2+H2O- больше HNO3 запишите пожалуйста электронное уравнение реакции
Химия
NO2+O2+H2O- больше HNO3 запишите пожалуйста электронное уравнение реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]4NO_{2}+O_{2}+ 2H_{2}O->4HNO_{3}[/latex] ОВР: [latex]NO_{3}^{-}+2H^{+}+1e^{-}->NO_{2}+H_{2}O[/latex] [latex]2O^{2-}-4e^{-}->O_{2}[/latex] [latex]4NO_{3}^{-}+8H^{+}+2O^{2-}->4NO_{2}+4H_{2}O+O_{2}[/latex]
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