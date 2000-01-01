на изготовление 40 деталей первый рабочий тратит на два часа больше, чем второй на изготовления е36 деталей. Сколько деталей в час делает первый рабочий, если известно, что второй за час делает на одну деталь больше?
Алгебра
на изготовление 40 деталей первый рабочий тратит на два часа больше, чем второй на изготовления е36 деталей. Сколько деталей в час делает первый рабочий, если известно, что второй за час делает на одну деталь больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть первый рабочий делает за час х деталей, тогда второй за час делает х+1 деталь 40 деталей первый рабочий сделает за 40/x часа, второй 36 деталей сделает за 36/(x+1) часа. По условию задачи 40/x-36/(x+1)=2 40(x+1)-36x=2x(x+1) 20(x+1)-18x=x(x+1) 20x+20-18x=x^2+x 20+2x=x^2+x x^2-x-20=0 (x-5)(x+4)=0 x=-4 , что невозможно, количевство деталей не может быть отрицательным числом или х=5 овтет: 5 деталей в час делает первый рабочий
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