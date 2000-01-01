на изготовление 40 деталей первый рабочий тратит на два часа больше, чем второй на изготовления е36 деталей. Сколько деталей в час делает первый рабочий, если известно, что второй за час делает на одну деталь больше?

Алгебра

на изготовление 40 деталей первый рабочий тратит на два часа больше, чем второй на изготовления е36 деталей. Сколько деталей в час делает первый рабочий, если известно, что второй за час делает на одну деталь больше?

Автор: Гость