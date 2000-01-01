Для нового станка сделали две детали. Маса одной из них в 3 раза больше массы другой. Чему равна масса каждой детали, если масса одной из них на 700 г меньше массы другой?
Математика
Для нового станка сделали две детали. Маса одной из них в 3 раза больше массы другой. Чему равна масса каждой детали, если масса одной из них на 700 г меньше массы другой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что масса первой детали х г, тогда масса другой 3х г, также из условия задачи известно, что масса первой детали на 700 г меньше массы второй детали, что соответствует (х+700) г согласно этим данным составим и решим уравнение: х+х+700=х+3х 2х+700=4х 4х-2х=700 2х=700 х=700:2 х=350 (г) - масса первой детали. 3х=3·350=1 050 (г) или 350+700=1 050 (г) - масса второй детали. Ответ: 350 грамм масса первой детали и 1 050 грамм масса второй детали.
Гость:
1)700:2=350г-масса одной делали. 2)350*3=1050г-масса другой детали.
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